Las acciones argentinas subieron hasta 7,8% en Wall Street y el riesgo país volvió a bajar

El S&P Merval avanzó 2,2% impulsado por la recuperación de los mercados estadounidenses. En tanto, los bonos soberanos retrocedieron y el dólar oficial registró su segunda baja consecutiva.

Hoy 20:06

Los activos argentinos cerraron la jornada con resultados mixtos, aunque las acciones fueron las principales protagonistas, impulsadas por el fuerte repunte de los mercados de Estados Unidos. En paralelo, los bonos soberanos operaron con pérdidas, mientras que el riesgo país descendió hasta los 441 puntos básicos.

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El índice S&P Merval avanzó 2,2% y finalizó en 3.304.918 puntos, acompañado por una destacada performance de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street.

Entre los ADR, las mayores subas correspondieron a Central Puerto (+7,8%), Edenor (+7%), Banco Supervielle (+6,9%) y Satellogic (+5,4%), en una rueda marcada por el renovado apetito por los activos de renta variable.

El impulso llegó desde Estados Unidos, donde las acciones tecnológicas encabezaron una fuerte recuperación tras la volatilidad registrada en la jornada previa. Microsoft fue uno de los grandes ganadores del día, mientras los inversores continúan atentos a la publicación de balances corporativos y al escenario internacional.

En contraste, los bonos soberanos en dólares registraron una baja promedio del 0,5%. Sin embargo, el riesgo país retrocedió cinco unidades, favorecido por el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que modificó la dinámica del mercado de renta fija.

Analistas del mercado señalaron que los activos argentinos siguen mostrando una fuerte correlación con el comportamiento de Wall Street, a pesar de los resultados positivos obtenidos por el Gobierno en las últimas licitaciones de deuda.

En el frente cambiario, el dólar mayorista cayó por segunda rueda consecutiva, al retroceder ocho pesos y cerrar en $1.488, alejándose del máximo nominal alcanzado días atrás. También descendieron el dólar minorista, que terminó en $1.510 en el Banco Nación, y el dólar blue, que cerró en $1.565.

Por su parte, el Banco Central compró US$ 117 millones en el mercado oficial, aunque las reservas internacionales brutas disminuyeron en US$ 199 millones, debido principalmente a movimientos técnicos vinculados con depósitos bancarios habituales de fin de mes.

Además, la Secretaría de Finanzas adjudicó US$ 150 millones mediante el Bonar 2029 (AO29), en una nueva colocación destinada a fortalecer la estrategia de financiamiento del Tesoro.