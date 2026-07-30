El municipio de Clodomira colaborará con mejoras edilicias en la Escuela "Dr. José María Ramos Mejía"

El intendente Daniel Ruiz visitó este jueves la escuela N° 754, donde asumió el compromiso de colaborar en la refacción integral de dos aulas para que los alumnos y docentes de la institución puedan trabajar en el corto plazo en condiciones adecuadas.

Hoy 20:14

El jefe comunal estuvo acompañado por la coordinadora de Jardines de Infantes Municipales, Mariana Nuño. Fueron recibidos por la directora de la emblemática escuela de Clodomira, Mary Sosa, quien expresó su agradecimiento por este valioso aporte que forma parte de las acciones que el municipio lleva adelante desde la primera gestión del intendente Ruiz en favor de la educación, tanto en la ciudad como en toda en la ruralidad aledaña.

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Durante el recorrido, junto con técnicos que se encargarán de las tareas, el mandatario municipal destacó el trabajo interinstitucional sostenido, con la premisa de garantizar el acceso a una educación de calidad, en consonancia con las metas propuestas por el Gobierno de la provincia para forma ciudadanos con capacidades necesarias para el desarrollo personal y que contribuyan con el crecimiento de Santiago del Estero.

“Las gestiones se miden con las cosas que se hacen, con los logros concretados”, remarcó Ruiz durante la visita en la que también destacó: “Esto es un beneficio recíproco, porque trabajamos para que toda Clodomira siga creciendo y sobre todo para el bienestar de nuestros chicos y sus maestras para que puedan realizar sus actividades con normalidad, siguiendo el ejemplo de nuestro senador Gerardo Zamora y el gobernador Elías Suárez, con un Estado presente y que da soluciones, fundamentalmente que ponen a la educación en el primer lugar de las prioridades para lograr un mejor futuro, con igualdad de oportunidades para todos”.

Vale recordar que, en el marco de la colaboración permanente con las instituciones educativas, el municipio aporta personal que se encarga de la higiene de la Escuela N° 754, cuyas instalaciones son compartidas con el Centro Experimental N° 8 y del Instituto de Formación Docente Nº 7.