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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUL 2026 | 23º
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La Municipalidad de la Capital entregó los premios Ricardo Rojas

La Municipalidad de la Capital distinguió a siete santiagueños por su trayectoria y aporte al desarrollo cultural, educativo y social de la provincia.

Hoy 20:13

En el Óvalo del Parque Sur se llevó a cabo el acto de entrega de la edición 2026 de los premios “Ricardo Rojas”, una distinción instituida por la Municipalidad de la Capital para reconocer la trayectoria y el valioso aporte de ciudadanos que, a través de su labor, han contribuido al desarrollo cultural, educativo y social de Santiago del Estero.

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El subsecretario de Coordinación, Daniel Kobylañski, y el director de Cultura, Francisco Avendaño, hicieron entrega de las distinciones a los homenajeados, quienes fueron reconocidos por su destacada trayectoria en las disciplinas de Letras, Ciencias, Plástica, Docencia, Servicio Social, Folclore y Música.i

En esta oportunidad, recibieron las distinciones Héctor Daniel Farías, en Ciencias; Cecilia Marozzi, en Docencia; Casilda Chazarreta, en Folclore; Elsa Dana, en Letras; Evaristo Emilio “Chuni” Cardozo, en Música; Roberto Eberle, en Plástica; y Yanina Fernanda Toscano, en Servicio Social.

Los funcionarios municipales transmitieron el saludo de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y destacaron que “este reconocimiento constituye un homenaje a quienes, con compromiso, vocación y excelencia, han dejado una huella significativa en la comunidad, fortaleciendo la identidad santiagueña y promoviendo los valores que distinguen a nuestra ciudad”.

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