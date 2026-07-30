La plaza Libertad será escenario de la finalización de las celebraciones por el mes aniversario de la Madre de Ciudades

El evento reunirá a más de 1.500 bailarines, con la participación de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Hoy 20:15

Entre las actividades programadas del cierre del mes aniversario de la ciudad, este viernes 31, a partir de las 10 horas, en la Plaza Libertad, se realizará la muestra artística "Santiago Baila: Academias", con la presentación de más de 50 academias de danza locales.

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El evento reunirá a más de 1.500 bailarines, con la participación de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, además de institutos de formación, establecimientos educativos y escuelas de educación especial, en una propuesta que celebrará el talento, la diversidad y la identidad cultural santiagueña.

"Santiago Baila: Academias" tiene como objetivo promover y fortalecer la danza como expresión cultural, brindando un espacio de encuentro donde vecinos, familias y turistas puedan entrar en contacto con nuestras raíces y poner en valor el rico patrimonio folclórico que identifica a Santiago del Estero.

Por la tarde, concluirán los festejos por los 473º años de la Madre de Ciudades con un colorido Encuentro de Danzas organizado por la Municipalidad de la Capital a través de la Subsecretaría y la Dirección de Cultura, se llevará a cabo a partir de las 19 horas, con un recorrido que iniciará en la vereda del Mercado Armonía y culminará en las inmediaciones de la Plaza Libertad.

El evento contará con el Ballet Folklórico "Jorge Newbery" (BAFOJONE), el Ballet Raíces Americanas, el Taller de Danza para Adultos "Haciendo Patria" y el Ballet Perfume de Carnaval.