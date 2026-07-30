Mauro Icardi no podrá salir del país por conflicto con Wanda Nara

La Justicia argentina ha impuesto una prohibición de salida del país a Mauro Icardi debido a su negativa a firmar documentación esencial para el regreso de sus hijas desde Italia.

Hoy 19:24

La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara ha tomado un giro significativo con la reciente decisión de la Justicia, que ha prohibido al futbolista salir del país. Esta medida se implementa mientras Icardi no cumpla con la obligación de firmar la documentación necesaria para el regreso de sus hijas desde Italia.

Durante una entrevista, la abogada de Nara, Ana Rosenfeld, afirmó: "Finalmente la Justicia se acaba de expedir prohibiéndole la salida del país hasta nueva orden". Esta declaración subraya la seriedad de la situación legal que enfrenta el delantero argentino.

La resolución judicial está directamente relacionada con la negativa de Icardi a firmar los nuevos pasaportes de sus hijas, quienes se encuentran en Italia tras un robo de documentación en su hogar en Milán. La falta de firma ha llevado a esta prohibición de salida.

El documento oficial expresa que "se decreta la prohibición de salida del país de Mauro Emanuel Icardi, la que regirá mientras no medie orden judicial en contrario". Esta restricción permanecerá vigente hasta que el futbolista complete la firma requerida.

Recientemente, la Justicia había intimado a Icardi a proceder con este trámite, advirtiendo que, si continuaba con su negativa, podría enfrentar sanciones económicas de hasta $200 millones y la imposibilidad de abandonar Argentina. Al parecer, estas sanciones ya están en efecto.

Rosenfeld también brindó tranquilidad sobre la situación de las menores, asegurando que "las nenas van a volver a la Argentina". Aclaró que, en caso de que Mauro Icardi no firme, un juez italiano podrá reemplazar su firma para facilitar la situación.

El origen de este conflicto se intensificó cuando Wanda Nara acusó a Icardi de obstruir el regreso de sus hijas al negarse a autorizar la emisión de nuevos pasaportes. En un mensaje en redes sociales, la empresaria enfatizó: "Pensá en tus hijas que el 3 de agosto empiezan las clases".