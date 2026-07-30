Benavente participó de la presentación del hackatón de la NASA que se realizará en noviembre en Santiago del Estero

La competencia internacional organizada por la NASA se realizará el 14 y 15 de noviembre. La provincia fue elegida como sede oficial y reunirá a estudiantes, profesionales y emprendedores para desarrollar soluciones a desafíos científicos y tecnológicos.

Hoy 20:18

Santiago del Estero será sede oficial de una nueva edición del NASA Space Apps Challenge, el hackatón internacional de innovación más importante del mundo, que se desarrollará los días 14 y 15 de noviembre de 2026 de manera simultánea en más de 300 ciudades de distintos países.

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El anuncio oficial fue realizado por la ministra de Educación de la Provincia, Prof. Mariela Nassif; el secretario de Coordinación de la Capital y director del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), Ing. Mario Benavente, y el estudiante del ITSE, Maximiliano Padilla, quien fue designado Director Local (Local Lead) de la sede Santiago del Estero para la edición 2026.

El NASA Space Apps Challenge es una competencia global organizada por la NASA que promueve la innovación abierta en beneficio de la humanidad. Cada año convoca a miles de estudiantes, desarrolladores, científicos, diseñadores, emprendedores y personas apasionadas por la tecnología para trabajar colaborativamente en soluciones a desafíos reales utilizando datos abiertos proporcionados por la NASA y sus organizaciones asociadas.

Durante 48 horas ininterrumpidas, los participantes podrán competir de manera presencial y virtual, conformando equipos multidisciplinarios que desarrollarán proyectos innovadores para responder a desafíos planteados por expertos de la NASA en áreas como desarrollo de software, inteligencia artificial, ciencia de datos, astrofísica, exploración espacial, agricultura, sostenibilidad, diseño, narración de historias y otras disciplinas vinculadas a la ciencia y la tecnología.

Una vez finalizado el hackatón, los proyectos serán evaluados durante una semana por un jurado especializado. Posteriormente se anunciarán los equipos ganadores, que recibirán primer, segundo y tercer premio, además de la posibilidad de continuar participando en las instancias internacionales de selección del certamen.

En esta edición, la organización internacional designó al estudiante del ITSE Maximiliano Padilla como Director Local (Local Lead) de la sede Santiago del Estero, reconocimiento que refleja el compromiso y el crecimiento del ecosistema tecnológico provincial y la activa participación de jóvenes líderes en iniciativas de alcance mundial.

Asimismo, como reconocimiento a su histórica labor en la promoción de la educación tecnológica y la innovación en la provincia, el Ing. Benavente fue distinguido con la Presidencia Honoraria del Acto de Apertura de la sede oficial del NASA Space Apps Challenge 2026.

La realización de este evento consolida a Santiago del Estero como un espacio de referencia para el desarrollo del talento, la innovación y la economía del conocimiento, fortaleciendo la articulación entre el sistema educativo, la comunidad tecnológica y las oportunidades que ofrecen los grandes desafíos científicos internacionales.

La convocatoria estará abierta a estudiantes, profesionales, emprendedores y personas interesadas en la ciencia, la tecnología y la innovación, quienes podrán sumarse para vivir una experiencia colaborativa única, creando soluciones con impacto global a partir de los datos abiertos de la NASA.



