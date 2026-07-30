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En vivo: Independiente Rivadavia busca su primer triunfo ante un Huracán que quiere seguir de racha

La Lepra mendocina buscará su primera victoria del campeonato para sostenerse en lo más alto de la Tabla Anual, mientras que el Globo intentará ratificar el buen arranque tras vencer a Banfield.

Hoy 19:41

Independiente Rivadavia y Huracán se enfrentarán este jueves desde las 19 en el Estadio Bautista Gargantini, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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