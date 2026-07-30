Rosalía llega a Buenos Aires en medio de un gran despliegue de seguridad

La llegada de la cantante Rosalía a Buenos Aires se produce en medio de una controversia por un video de TikTok que causó revuelo en Argentina.

Hoy 15:16

La reconocida cantante Rosalía aterrizó en Buenos Aires en la madrugada del miércoles, procedente de Chile en un vuelo privado.

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La artista española llegó acompañada de Loli Bahía, su pareja y modelo, quien la acompaña durante su gira de presentación del disco Lux.

Recientemente, Rosalía se vio envuelta en una polémica después de compartir en su cuenta de TikTok un video de Mía Khalifa que celebraba la victoria de España en el Mundial 2026, lo que generó críticas por su cuestionamiento a Argentina.

El avión privado que transportó a Rosalía desde Chile fue recibido con un gran operativo de seguridad en el aeropuerto de Buenos Aires.

La cantante se prepara para ofrecer una serie de recitales en el Arena de Buenos Aires, con fechas programadas para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, todas con entradas agotadas.

Antes de su llegada a Argentina, Rosalía tuvo un emotivo encuentro con un fanático en Chile, quien la reconoció y le expresó su apoyo tras la controversia.

El fan le aseguró que “no hay conflicto, Argentina te quiere, te esperamos”, a lo que Rosalía reaccionó con una sonrisa y un gesto de agradecimiento, mostrando su aprecio por el cariño de sus seguidores.