Olímpico realizará una prueba de jugadores para la Liga de Desarrollo y la Liga Nacional

El club bandeño abrió una convocatoria para basquetbolistas de entre 17 y 20 años de Santiago del Estero y zonas aledañas. Las evaluaciones se realizarán el 6 y 7 de agosto con la posibilidad de sumarse a la estructura profesional.

Hoy 15:02

Olímpico de La Banda lanzó una convocatoria destinada a jóvenes basquetbolistas de 17 a 20 años con el objetivo de reforzar su proyecto de formación y detectar nuevos talentos con proyección al profesionalismo. La búsqueda está orientada a jugadores de Santiago del Estero y zonas aledañas que deseen incorporarse a la estructura de la Liga de Desarrollo y aspiren a integrar, en el futuro, el plantel de la Liga Nacional.

El club informó que uno de los requisitos fundamentales será contar con disponibilidad para entrenar en el turno mañana, ya que quienes superen la evaluación pasarán a trabajar bajo la planificación deportiva de la institución. Los seleccionados formarán parte del proceso de desarrollo encabezado por el entrenador Leo Costa, compartiendo entrenamientos con el plantel profesional y siguiendo una metodología enfocada en el alto rendimiento.

Las jornadas de evaluación se llevarán a cabo el jueves 6 y viernes 7 de agosto, desde las 10.00, en las instalaciones del Club Ciclista Olímpico, donde el cuerpo técnico analizará las condiciones deportivas de los participantes para definir las incorporaciones.

Los interesados en participar podrán solicitar más información e inscribirse comunicándose a los teléfonos +54 9 3855 20-8004 o +54 9 3854 88-6372. La iniciativa representa una nueva oportunidad para que jóvenes talentos de la región puedan dar el salto hacia el básquet profesional.