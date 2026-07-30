Caso Comisaría Séptima: el informe forense preliminar no detectó lesiones compatibles con abuso en el joven detenido

El dato fue revelado en Noticiero 7 y representa un giro en la causa.

Hoy 14:51

En el marco de la investigación por lo ocurrido con el joven de 21 años que permaneció detenido en la Comisaría Séptima, se conocieron este jueves datos preliminares del examen forense que podrían abrir un nuevo escenario en la causa.

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La información fue revelada en Noticiero 7. Según una fuente extraoficial, el informe preliminar del examen médico no habría detectado lesiones compatibles con abuso.

De acuerdo con esos primeros datos, el examen habría advertido solamente una equimosis en la zona ocular, es decir, una lesión en el área de los ojos. En tanto, el examen proctológico no habría detectado lesiones en la zona anal.

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El dato cobra relevancia debido a las graves versiones que circularon en torno al caso, entre ellas que el joven habría sido víctima de un abuso con un palo de escoba, que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y que a su madre le habrían entregado ropa con manchas de sangre.

De todos modos, se remarcó que se trata de un informe preliminar y que las conclusiones deberán ser incorporadas y valoradas formalmente por los investigadores en el marco de la causa. Para este viernes está prevista una audiencia en Tribunales por los hechos denunciados dentro de la dependencia policial.

El caso tomó fuerte repercusión pública luego de la denuncia realizada por la familia del joven, que apuntó contra efectivos policiales por presuntos apremios ilegales y abuso dentro de la dependencia policial.

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La investigación continuará ahora con el análisis del informe médico formal y el resto de las medidas judiciales que deberán determinar qué ocurrió durante la detención del joven.