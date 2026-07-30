El CAMM del B° 25 de Mayo celebró 20 años al servicio de los vecinos del sector

La institución festejó dos décadas de labor con una feria, vacunación, stands informativos y reconocimientos a su personal.

Hoy 14:36

El Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 4 del barrio Ampliación 25 de Mayo celebró 20° aniversario con una feria artesanal, campaña de vacunación y exposición de stands informativos de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial.

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Las actividades de festejo fueron acompañadas por el viceintendente Gabriel Santillán y la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, quienes fueron los encargados de entregar una distinción a la empleada de maestranza, Cristina Ledesma, por sus 20 años de servicio en el CAMM N° 4.

En la oportunidad, la encargada del turno mañana. Magali Gutiérrez, indicó: “Estamos celebrando con mucha alegría el 20 aniversario del CAMM 25 de Mayo, festejando los logros que tenemos como institución brindando múltiples servicios para los vecinos del sector como vacunación, enfermería, obstetricia, plaza saludable, visitas domiciliarias, entre otros.

Y en esta actividad, contamos con la participación de las áreas de Discapacidad; Género; Niñez, Adolescencia y Familia; Tarjeta Sube; Cine Renzi; además de los emprendedores del barrio que se han organizado para ofrecer sus productos también y acompañar esta celebración”.