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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUL 2026 | 23º
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El Talleres de Sampaoli va por la recuperación ante Vélez en Córdoba

La "T" intentará dejar atrás la derrota sufrida en Rosario cuando reciba al Fortín en el Mario Alberto Kempes, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Hoy 14:02

Talleres recibirá este jueves desde las 19.00 a Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo cordobés afrontará el primer partido de Jorge Sampaoli como local con la obligación de sumar, mientras que el Fortín buscará estirar su buen comienzo en el campeonato.

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El conjunto albiazul viene de perder 1-0 frente a Newell's en Rosario, en un encuentro que marcó el debut oficial de Sampaoli como entrenador. Tras la caída, el DT asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo y realizaría una variante obligada por la expulsión de Román Riquelme, quien dejaría su lugar a Santiago Fernández.

Del otro lado, Vélez inició el certamen con una sólida victoria 1-0 sobre Instituto, gracias al tanto de Manuel Lanzini, y buscará repetir para mantenerse en los puestos de arriba. Mientras tanto, el club sigue negociando la venta de Tobías Andrada a River, una operación que se encuentra muy avanzada.

Probables formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Valentín Fascendini, Gabriel Báez; Timoteo Chamorro, Matías Galarza, Federico Fattori, Franco Cristaldo; Giovanni Baroni y Rick. DT: Jorge Sampaoli.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana o Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Florián Monzón y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido

  • Partido: Talleres vs. Vélez
  • Competencia: Fecha 2 del Torneo Clausura 2026
  • Hora: 19.00
  • Estadio: Mario Alberto Kempes
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Juan Pablo Loustau

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Vélez Sarsfield Club Atlético Talleres de Córdoba
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