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Disturbios y ataque con cuchillo en Libertador General San Martín

Un joven de 24 años, en estado de ebriedad, generó disturbios en su hogar e intentó apuñalar a su tía en Libertador General San Martín.

Hoy 14:26

Un joven de 24 años en estado de ebriedad provocó disturbios en su domicilio el pasado lunes, en el barrio 22 de Mayo de la ciudad de Libertador General San Martín.

Según las fuentes consultadas, el episodio se desarrolló alrededor de las 16 horas sobre un tramo de la calle Juana Manuela Gorriti. Durante este tiempo, el joven ingresó a su hogar vociferando improperios dirigidos a sus familiares.

Ante esta situación, su tía decidió confrontarlo para que se detuviera, pero el atacado arrojó una taza de vidrio que la mujer logró esquivar, lo que intensificó el conflicto.

Posteriormente, el joven se apoderó de un cuchillo y trató de atacar a su tía, generando un clima de peligro en el hogar.

abuela del joven fue crucial, ya que logró disuadirlo del ataque; no obstante, el joven amenazó con venganza y se fugó del lugar.

La víctima, tras el incidente, se dirigió a la Seccional 39°, donde relató el lamentable episodio a los efectivos y presentó la correspondiente denuncia.

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