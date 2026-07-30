Central Córdoba confirmó la lesión de Alan Aguerre: qué le pasó y cuánto tiempo estará sin jugar

El club santiagueño informó el parte médico del experimentado guardameta que no estará en el duelo de este jueves.

Hoy 14:25

A través del parte médico oficial, el club informó que el arquero Alan Aguerre sufrió un desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda, lesión que lo obligará a realizar un proceso de recuperación antes de regresar a la actividad.

El experimentado guardameta había encendido las alarmas tras presentar molestias físicas en el duelo ante Gimnasia de Mendoza y, luego de los estudios realizados por el cuerpo médico del Ferroviario, se confirmó la gravedad de la lesión muscular. De esta manera, quedará al margen de los próximos compromisos del equipo dirigido por Domínguez.

La ausencia de Aguerre representa un inconveniente para Central Córdoba, que pierde a uno de los jugadores de mayor experiencia del plantel en el arranque del campeonato. Ahora, el cuerpo técnico deberá definir quién ocupará el arco mientras el futbolista cumple con la recuperación.