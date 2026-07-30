Se dejó habilitada una moderna obra de iluminación LED sobre la calle Alem

Con 30 nuevas luminarias LED, el municipio continúa modernizando el alumbrado público y mejorando la seguridad en la ciudad.

Hoy 14:24

La Municipalidad de La Banda a través de la Secretaría de Obras Públicas habilitó el nuevo sistema de alumbrado público con tecnología LED sobre la calle Alem, en el marco del Plan de Reconversión Lumínica que lleva adelante la gestión municipal para mejorar la seguridad, la transitabilidad y la eficiencia energética en toda la ciudad.

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Esta acción se llevó a cabo en la intersección de las calles Alem y Coronel Rivas, y contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo Municipal, miembros del Honorable Concejo Deliberante y vecinos de la zona que se acercaron a celebrar la concreción del proyecto.

La obra en cuestión estuvo a cargo de la Dirección de Iluminación que depende la de Secretaría de Obras Públicas y compre 30 puntos lumínicos LED de última generación distribuidos a lo largo de 600 metros, abarcando el tramo desde la avenida Bolivia hasta la calle Coronel Lugones.

Las tareas complementarias incluyeron la colocación de nuevas columnas de soporte y la renovación total del cableado para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

En la parte final de la actividad, el señor Julio Ricardo Amin, vecino del barrio, tomó la palabra para expresar el agradecimiento de la comunidad hacia las autoridades y homenajeó al intendente interpretando una canción de su propia autoría compuesta especialmente para la ocasión.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente: “Hoy estamos habilitando 600 metros de alumbrado público, con 30 puntos lumínicos LED, con columnas nuevas y cableado nuevo.

Esta obra incluye parte del barrio Centro y parte del barrio Villa Unión. Es un proyecto ambicioso que también tiene que ver con la iluminación de la calle Pellegrini, que va a arrancar en la avenida Bolivia y se va a extender hasta la calle Gobernador Taboada; ampliando además la iluminación de la calle Gobernador Taboada desde Dorrego hasta la calle España.

Entonces parte del macrocentro comercial de la ciudad como así también los barrios Matadero Viejo y Villa Unión, van a tener un nuevo sistema de iluminación, con columnas, cableado y luces LED nuevas.

Estas obras de infraestructura son muy importantes porque nos permite mejorar la iluminación de las calles, ahorrar energía y cuidar el medio ambiente”.

Agregó: “Nosotros vamos renovando y modernizando un 60% del alumbrado público de la ciudad de La Banda, es decir, cambiamos paulatinamente el viejo sistema de las lámparas de sodio por luces LED.

Por lo tanto, estamos muy contentos por el trabajo realizado y vamos a continuar modernizando la ciudad con más obras de infraestructura. Cuando hablamos de obras de infraestructura, nos referimos a obras de pavimentación, cordón cuneta, desagües pluviales, extensión de agua potable, conexión a cloacas e iluminación.

Cabe recordar que en esta gestión, a pesar de las dificultades económicas que hemos vivido a nivel nacional, se han pavimentado más de 300 cuadras, se han realizado más de 100 cuadras de cordón cuneta, más de 10.000 metros de desagües pluviales y más de 10.000 puntos lumínicos, incluimos a este.

Además, tenemos pensado seguir generando nuevos espacios verdes, ya que hemos creado en estos cuatro años de gestión, 14 nuevos espacios verdes y deportivos, para que las familias puedan compartir en los diferentes barrios.

Obviamente que falta mucho por hacer, pero estamos dispuestos, tenemos las ganas y sabemos lo que debemos hacer para continuar mejorando y transformando la ciudad de La Banda.

Seguramente que con la ayuda de los vecinos vamos a continuar al frente del municipio y vamos a seguir trabajando en la obra de iluminación de la calle Pellegrini, dejando de esa manera totalmente iluminado todo este sector”.