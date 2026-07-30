El candidato a intendente por el PJ, Domingo “Mingo” Gatella destacó en Radio Panorama la necesidad de impulsar el turismo, mejorar los servicios en los barrios y apostar a una gestión cercana al vecino.

Hoy 13:34

El candidato a intendente de Las Termas de Río Hondo por el Partido Justicialista, Domingo “Mingo” Gatella, expresó su confianza en revertir la situación de la ciudad y proyectar un crecimiento sostenido, durante una entrevista con Radio Panorama.

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“Sé que voy a sacar a Las Termas adelante y la vamos a poner de pie”, afirmó el dirigente, quien remarcó su experiencia en el sector privado como base de su propuesta de gobierno.

En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer el turismo como motor económico. “Soy empresario hotelero, como base la propuesta es trabajar en turismo, que es la industria sin chimenea que hoy a Termas le hace falta. Si bien hemos perdido muchos eventos, tenemos que reestructurarnos y salir adelante con actividades diferentes”, señaló.

Gatella planteó la necesidad de generar propuestas atractivas para los visitantes. “El turista quiere fines de semana de eventos, más allá de los atractivos naturales que tiene la ciudad”, indicó, al tiempo que aseguró que existen planes a mediano y largo plazo para reactivar el sector.

Por otra parte, hizo hincapié en la situación de los barrios, a los que consideró relegados. “Los barrios están un poco relegados del cono céntrico y son ciudadanos de Termas que tenemos que apuntalar con los servicios básicos. La ciudad creció mucho y hoy ya no es suficiente la línea de cloaca, de agua y de electricidad”, explicó.

En ese marco, propuso una gestión cercana a la comunidad. “Estoy planteando una municipalidad de puertas abiertas para escuchar al vecino y darle soluciones de a poco”, sostuvo.

En el plano político, el candidato destacó la unidad dentro del espacio. “Cada uno tiene su propuesta y el vecino elige. Soy un buen administrador, todo el mundo me conoce por mi actividad privada. La gente tiene que renovar las autoridades y el peronismo está unido en Las Termas para salir adelante”, expresó.

Finalmente, subrayó el potencial de la ciudad y la necesidad de potenciarlo. “Tenemos elementos, tenemos aeropuerto, una cancha de golf espectacular, el autódromo, la costanera, y hace falta un empujón para poner en marcha la ciudad”, concluyó.