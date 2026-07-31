Lanzan nuevo avance de “Street Fighter” centrado en Blanka, interpretado por Jason Momoa

El adelanto de un minuto muestra al icónico personaje con fuerte presencia de CGI y anticipa el tono de la nueva adaptación cinematográfica basada en el popular videojuego.

Hoy 07:04

Las compañías Capcom, Legendary Pictures y Paramount Skydance presentaron un nuevo avance de la película “Street Fighter”, que en esta ocasión pone el foco en el personaje de Blanka, interpretado por Jason Momoa con el apoyo de efectos digitales.

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El film está dirigido por Kitao Sakurai y cuenta con guion de Dalan Musson. La historia se sitúa en 1993 y sigue a los luchadores callejeros Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes, tras un período distanciados, se ven obligados a reencontrarse cuando la enigmática Chun-Li (Callina Liang) los convoca para participar en el Torneo Mundial de Guerreros.

Este evento reúne a distintos combatientes en un enfrentamiento marcado por la acción, pero detrás del torneo se desarrolla una conspiración que obligará a los protagonistas a enfrentarse tanto entre ellos como a sus propios conflictos personales.

El elenco principal se completa con figuras como Cody Rhodes, Roman Reigns, 50 Cent, Rayna Vallandingham, Olivier Richters, Kyle Mooney, Mel Jarnson, Eric André, Hirooki Goto, Alexander Volkanovski, Vidyut Jammwal, Orville Peck, Andrew Schulz y David Dastmalchian, quien interpretará al villano M. Bison.

La nueva adaptación busca trasladar al cine la esencia del clásico videojuego, con elementos característicos como los combates, técnicas icónicas y personajes reconocidos por los fanáticos.

El estreno de “Street Fighter” en los cines de Estados Unidos está previsto para el 16 de octubre.