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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 JUL 2026 | 19º
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Léa Seydoux protagoniza 'Gentle Monster', el nuevo drama psicológico de Marie Kreutzer

El film propone un retrato tenso y emotivo sobre las cargas invisibles de la maternidad, la lealtad y el amor en situaciones límite.

Hoy 07:06

Alamode Film dio a conocer el primer tráiler de 'Gentle Monster', una película que explora con intensidad el peso silencioso que enfrenta una mujer atravesada por la maternidad, los vínculos afectivos y la presión emocional.

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La historia sigue a Lucy, una pianista de renombre que decide mudarse junto a su familia a una casa de campo con el objetivo de ayudar a su marido, Philip, a recuperarse de un profundo agotamiento. Sin embargo, la aparente calma se rompe abruptamente cuando una inesperada visita policial altera por completo su realidad.

A partir de ese momento, Lucy queda aislada y atrapada en un conflicto interno: proteger a su pequeño hijo mientras lidia con las dudas y el temor respecto a aquello que su esposo podría haber hecho. La trama se desarrolla en un clima de creciente tensión psicológica.

La película está protagonizada por Léa Seydoux y cuenta con guion y dirección de la cineasta austriaca Marie Kreutzer. Su estreno mundial tuvo lugar en la más reciente edición del Festival de Cannes.

El elenco se completa con Jella Haase, Laurence Rupp y Catherine Deneuve, en una coproducción entre Austria, Francia y Alemania.

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