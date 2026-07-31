España ofrece incentivos económicos para atraer nuevos residentes

España enfrenta un grave problema de despoblación rural, y varios municipios han implementado incentivos económicos para atraer nuevos residentes dispuestos a vivir y trabajar en sus localidades.

Hoy 07:01

El fenómeno de la despoblación rural en España ha alcanzado niveles alarmantes, con muchas localidades en el norte y centro del país enfrentando el cierre de escuelas, consultorios médicos y la pérdida de servicios básicos por la escasez de habitantes.

Ante esta situación crítica, algunos municipios han decidido adoptar estrategias innovadoras, ofreciendo incentivos económicos a quienes opten por mudarse, trabajar o emprender en sus pueblos.

Un caso destacado es el de Ponga, en Asturias, donde se ofrecen hasta 3.000 euros a parejas jóvenes que se muden y tengan hijos, además de apoyo para encontrar vivienda y facilitar la integración en la comunidad.

Otro ejemplo es Griegos, un pequeño pueblo de Teruel que, con una población de solo 150 habitantes, ha lanzado campañas promocionales que ofrecen alquileres por 225 euros al mes, con descuentos adicionales para familias con hijos.

En Galicia, Rubiá se suma a la iniciativa, ofreciendo hasta 1.500 euros a nuevos residentes, además de ayudas para iniciar negocios o rehabilitar viviendas abandonadas.

El municipio de A Xesta, también en Galicia, ofrece un año de alojamiento gratuito a quienes se comprometan a contribuir a la comunidad, buscando revitalizar costumbres locales y la economía a través de oficios artesanales y agricultura sostenible.

Por su parte, Olmeda de la Cuesta en Cuenca, famoso por vender parcelas a solo 1 euro, ahora ofrece subvenciones para la construcción de nuevas casas y apoyo a pequeños negocios en la zona.

El Gobierno de España también ha implementado medidas para apoyar la repoblación rural, como el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, que ofrece ayudas de hasta 10.800 euros para jóvenes que compren vivienda en municipios con menos de 10.000 habitantes.