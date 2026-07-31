Termas de Río Hondo se asolea: un clima perfecto para este Viernes 31 de julio de 2026

Los termenses pueden esperar un día agradable con temperaturas que oscilarán entre los 15.5 y 29.4 grados. El clima despejado se mantendrá durante el fin de semana.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses pueden disfrutar de un clima despejado y agradable. La temperatura actual se sitúa en 16.4 °C, con una sensación térmica de 16.7 °C, lo que invita a salir a disfrutar de actividades al aire libre.

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La humedad en la región se encuentra en un 85%, lo que puede hacer que el clima se sienta un poco más cálido a lo largo del día. Con un viento leve de 4.7 km/h desde el noroeste, se espera que la brisa aporte un poco de frescura al ambiente.

Para el día de hoy, se pronostica un clima soleado con temperaturas que oscilarán entre los 15.5 °C de mínima y los 29.4 °C de máxima. Esta combinación de sol y temperatura moderada es ideal para que los termenses disfruten de una jornada al aire libre.

El sábado, las condiciones seguirán siendo agradables y soleadas, con mínimas de 16.2 °C y máximas que alcanzarán los 23.8 °C. Un clima perfecto para actividades recreativas y paseos por la ciudad.

Finalmente, el domingo también se presentará soleado, con mínimas de 13.7 °C y máximas de 25.8 °C. Un fin de semana ideal para disfrutar en familia y aprovechar al máximo el buen clima en Termas de Río Hondo.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.