La Banda bajo el sol: un pronóstico caluroso para hoy Viernes 31 de julio de 2026

La Banda, Santiago del Estero, se prepara para un fin de semana soleado y caluroso. Las temperaturas se dispararán en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños disfrutan de un día despejado con una temperatura actual que ronda los 19.2 °C. La sensación térmica es ligeramente superior, alcanzando los 19.5 °C, lo que sugiere un inicio de jornada agradable, aunque la humedad se mantiene alta, en un 89%.

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A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un pico de 36.1 °C en horas de la tarde. Esta ola de calor obligará a los bandeños a tomar precauciones, especialmente aquellos que deben realizar actividades al aire libre.

El pronóstico para mañana, sábado 1 de agosto, indica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 17.7 °C y 25.7 °C. Aunque será un poco más fresco que hoy, se espera que el sol brille con fuerza, manteniendo una sensación de calor.

Para el domingo 2 de agosto, la situación no cambia significativamente, ya que el clima continuará soleado y las temperaturas se moverán entre los 14.9 °C y 28.4 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un fin de semana mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el clima en La Banda para hoy, 31 de julio de 2026, se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas que alcanzarán los 36.1 °C. Para el fin de semana, se prevén condiciones similares, con temperaturas más moderadas, pero manteniendo el sol como protagonista.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.