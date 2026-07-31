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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 JUL 2026 | 21º
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El sol brilla en Añatuya: temperaturas extremas esperan a los añatuyenses hoy Viernes 31 de julio de 2026

Los añatuyenses experimentarán un día soleado y caluroso, con temperaturas que podrían llegar a ser extremas. Se prevé un fin de semana con un leve descenso en las temperaturas.

Hoy 08:21

Hoy, los añatuyenses disfrutan de un día soleado con una temperatura actual de 20.6 °C, aunque la sensación térmica es de 18.7 °C. Este clima agradable por la mañana pronto dará paso a un calor intenso.

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Las temperaturas alcanzarán un máximo de 37.6 °C durante la tarde, lo que podría resultar incómodo para quienes deben estar al aire libre. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

La humedad en Añatuya se encuentra en un 91%, lo que aumenta la sensación de bochorno. Los vientos del noreste a 26.3 km/h ayudarán a mitigar un poco el calor, pero no serán suficientes para evitar el malestar por las altas temperaturas.

Para mañana, se espera que el clima siga siendo soleado, con una mínima de 16.6 °C y una máxima de 24.2 °C. Esto representa un notable descenso en comparación con las temperaturas de hoy.

El pronóstico para el domingo indica un clima similar, con mínimas de 15.6 °C y máximas de 27.4 °C. Los añatuyenses pueden disfrutar de un fin de semana más fresco, ideal para actividades al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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