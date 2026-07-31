"Ningún economista está en contra de los anuncios de Milei sobre el Banco Central"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes para Radio Panorama.

Hoy 08:28

El licenciado Osvaldo Granados analizó la actualidad económica y política del país en su columna de este viernes en Radio Panorama, donde destacó el impacto de las recientes definiciones del presidente Javier Milei en torno al Banco Central.

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Granados sostuvo que las medidas anunciadas por el mandatario generaron una reacción positiva en el plano económico. “La economía se movió con lo que prometió Milei con respecto al Banco Central, para cerrar la ventanilla y no emitir”, explicó. En ese sentido, cuestionó las iniciativas que surgen desde el Congreso: “Hay una especie de torneo para aumentar subsidios, jubilaciones, etcétera, y esa plata salía de algún lado antes, de la máquina de hacer billetes”.

Asimismo, remarcó que existe consenso entre los especialistas: “Ningún economista está en contra, y los políticos se callan. Se pretende que sea ley y después va a ser difícil darlo vuelta”, afirmó.

En el plano político, el analista también se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, señalando la estrategia de su defensa. “Cristina tiene otros abogados, el brasileño es el mismo que sacó de la cárcel a Luiz Inácio Lula da Silva, porque encontró irregularidades procesales. El objetivo fue logrado: ponerla en primer plano”, indicó. Además, mencionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien —según Granados— considera que La Cámpora busca presionarlo para la conformación de listas.

Por último, Granados destacó el creciente protagonismo de economistas en la escena política: “Los economistas están de moda”, señaló, al mencionar a Carlos Melconian y Hernán Lacunza, quienes manifestaron su intención de competir por la presidencia el próximo año.