Atención niños: el CCB le dice adiós a las vacaciones con imperdibles propuestas

El Centro Cultural del Bicentenario propone a los más pequeños despedir las vacaciones de invierno a plena diversión, entretenimientos y alegría.

Hoy 09:09

Este sábado 1 de agosto habrá cine infantil en el auditorio de la institución. A las 16.30 se proyectará una película de Minecraft. Se trata de cuatro inadaptados que son arrastrados por un portal al Overworld; un misterioso lugar que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar el terreno mientras se embarcan en una búsqueda con un artesano llamado Steve. El film está basado en el famoso juego de Minecraft.

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Posteriormente, a las 18 horas, se presentará Mequecirco. Una puesta en escena donde dos actores y un títere que harán las delicias de niños y reirán ante las ocurrencias, magia y confusiones de los protagonistas.

Al finalizar, los niños presentes podrán encontrarse en el Hall Central, con sus personajes favoritos, compartir el momento, tomarse fotografías y dialogar con ellos; mientras disfrutan de los Pintacaritas que tanto deleitan a los niños y las más soñadas figuras que propone la globología.

El CCB invita a todos los niños a compartir una tarde emocionante y entretenida junto a sus familias.