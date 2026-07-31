Campo Gallo: detienen a un hombre acusado de agredir y amenazar a su pareja

El procedimiento permitió la detención del sospechoso y el secuestro de un arma blanca. La víctima había denunciado un episodio de violencia ocurrido en una vivienda del barrio Arenal.

Hoy 10:10

Un procedimiento judicial permitió concretar la detención de un hombre acusado de agredir y amenazar a su pareja, en un hecho registrado en el barrio Arenal de la ciudad de Campo Gallo.

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La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una joven madre, quien relató haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas por parte de su pareja en el domicilio que compartían.

Según consta en las actuaciones, el episodio se produjo durante la tarde del miércoles y tuvo lugar en presencia del hijo de ambos, de tres años. La discusión derivó en agresiones y amenazas con un arma blanca. La mujer logró ponerse a resguardo tras dirigirse a la vivienda de familiares ubicada en el mismo predio.

En su declaración, la damnificada manifestó además que había sufrido situaciones similares con anterioridad, señalando que los episodios de violencia eran reiterados.

Con intervención de la Justicia, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 18 dieron cumplimiento a una orden de allanamiento y detención durante la mañana de este jueves. Como resultado del procedimiento, fue detenido el acusado y se secuestró un cuchillo con mango de madera y hoja de aproximadamente 20 centímetros, señalado como el elemento utilizado durante el hecho.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el hombre quedó alojado en sede policial imputado por los delitos de lesiones leves calificadas y amenazas calificadas, mientras que la víctima recibió medidas de resguardo y contención familiar.