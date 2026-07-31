Silva Neder recibió a Susana Trimarco en el marco de una jornada sobre trata de personas en entornos digitales

La referente nacional en la lucha contra la trata de personas participó de una actividad de formación organizada por la Secretaría de Trabajo, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas.

Hoy 10:41

En el marco de la jornada de formación “La trata de personas en entornos digitales”, organizada por la Secretaría de Trabajo como parte de las actividades por el Día Mundial contra la Trata de Personas, conmemorado este 30 de julio, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, recibió esta mañana la visita de Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles y referente nacional en la lucha contra la trata y la asistencia a las víctimas.

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Durante el encuentro, del que participaron la secretaria de Trabajo, Prof. Julia Comán; el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; y profesionales de la Fundación, el vicegobernador ratificó el respaldo del Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Elías Miguel Suárez, para fortalecer la prevención y erradicación de este delito que vulnera los derechos humanos, fundamentalmente de las personas más vulnerables.

Al respecto, el vicegobernador destacó la importancia de la capacitación continua frente a las nuevas modalidades delictivas en el ámbito virtual y expresó: “Desde el Estado provincial asumimos el compromiso indeclinable de capacitar a nuestros equipos, concientizar a la sociedad y articular acciones con instituciones de vasta trayectoria para cuidar a nuestras familias y garantizar los derechos de cada ciudadano”.

Por su parte, Susana Trimarco manifestó su profundo agradecimiento al exgobernador y actual senador nacional, Dr. Gerardo Zamora, por su apoyo y compromiso permanente, y también a las autoridades provinciales por la cálida recepción y por la firme predisposición del Gobierno para articular esfuerzos y trabajar activamente sobre este flagelo en el territorio.

Una lucha incansable

La labor de Susana Trimarco comenzó tras la desaparición de su hija, María de los Ángeles “Marita” Verón, secuestrada en abril de 2002 en San Miguel de Tucumán por una red de trata con fines de explotación sexual.

A raíz de la búsqueda incansable de su hija, Trimarco logró destapar complejas tramas de complicidad y rescatar a cientos de mujeres víctimas de este delito.

En 2007, creó la Fundación María de los Ángeles, una institución pionera que brinda asistencia integral legal, psicológica y social a las víctimas, promueve la capacitación de fuerzas de seguridad y organismos públicos, e impulsa políticas gubernamentales para la erradicación de la trata en todo el país.