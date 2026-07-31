Francisco Cerúndolo perdió con el francés Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Francisco Cerúndolo se despidió del ATP 250 de Los Cabos tras caer en los cuartos de final ante el francés Arthur Géa, en un partido que comenzó de la mejor manera para el argentino, pero que terminó con una contundente remontada de su rival. El encuentro finalizó 6-7 (11), 6-4 y 6-0, luego de 2 horas y 42 minutos de juego.

El primer set fue muy parejo y exigente. Cerúndolo mostró carácter para levantar cuatro puntos de set en contra y terminó imponiéndose por 13-11 en un extenso tie-break, dando la sensación de que podía encaminar la clasificación a las semifinales del certamen mexicano.

Sin embargo, el desarrollo cambió por completo en el segundo parcial. Ambos jugadores sostuvieron sus servicios hasta el noveno game, cuando Géa consiguió el quiebre decisivo. Luego confirmó la ventaja con su saque para igualar el marcador y trasladar toda la presión al argentino.

En el tercer set, Cerúndolo bajó considerablemente su nivel y no encontró respuestas ante el sólido juego del francés, que dominó de principio a fin para sellar un categórico 6-0 y avanzar a las semifinales.

Con esta derrota, el argentino dejó escapar una inmejorable oportunidad de conquistar el sexto título ATP de su carrera en un torneo que había quedado abierto tras las eliminaciones de varios de los principales favoritos. Además, perdió la posibilidad de regresar al Top 20 del ranking mundial.

Ahora, Arthur Géa se medirá en semifinales con el hongkonés Coleman Wong, mientras que la otra llave enfrentará al británico Cameron Norrie y al canadiense Denis Shapovalov, quienes buscarán un lugar en la definición del torneo.