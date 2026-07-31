Se definen los semifinalistas: este viernes se juegan las revanchas de los cuartos de final de la Liga Santiagueña

Con cuatro partidos que prometen emociones, este viernes se disputarán los encuentros de vuelta de los cuartos de final del Torneo Anual. También continuará la definición de las llaves del certamen de Reserva.

Hoy 10:00

La Liga Santiagueña de Fútbol vivirá una jornada decisiva este viernes, cuando se disputen de manera íntegra los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Anual. Tras los encuentros de ida, cuatro series buscarán a sus ganadores para completar el cuadro de semifinales. La programación fue adelantada debido a las elecciones municipales que se desarrollarán en la provincia el próximo domingo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La acción comenzará a las 15, con el duelo entre Vélez de San Ramón e Independiente de Fernández. La llave llega totalmente abierta luego del empate 1-1 registrado en el partido de ida disputado en la "Capital del Agro". Media hora más tarde, desde las 15.30, Unión Santiago recibirá a Estudiantes en el estadio Roberto "Tito" Molinari, con la ventaja de haber ganado 2-1 el primer encuentro.

A partir de las 16, Central Córdoba buscará revertir la serie cuando reciba a Atlético Forres en el estadio Alfredo Terrera. El Ferroviario cayó 1-0 en la ida y está obligado a ganar para mantener viva la ilusión de avanzar, mientras que el conjunto de la "Capital del Tomate" intentará defender la ventaja conseguida como local.

La jornada se cerrará desde las 22 en La Banda, donde Central Argentino enfrentará a Agua y Energía en el estadio Osvaldo Juárez. El Albo parte con una importante ventaja luego del 2-0 conseguido en el primer duelo y buscará sellar su clasificación a las semifinales. Todos los encuentros se disputarán únicamente con público local.

Programación de los cuartos de final

15.00: Vélez de San Ramón vs. Independiente de Fernández .

Resultado de ida: 1-1.

vs. . Resultado de ida: 1-1. 15.30: Unión Santiago vs. Estudiantes .

Estadio: Roberto "Tito" Molinari.

Resultado de ida: Unión Santiago ganó 2-1.

vs. . Estadio: Roberto "Tito" Molinari. Resultado de ida: Unión Santiago ganó 2-1. 16.00: Central Córdoba vs. Atlético Forres .

Estadio: Alfredo Terrera.

Resultado de ida: Atlético Forres ganó 1-0.

vs. . Estadio: Alfredo Terrera. Resultado de ida: Atlético Forres ganó 1-0. 22.00: Central Argentino vs. Agua y Energía.

Estadio: Osvaldo Juárez.

Resultado de ida: Central Argentino ganó 2-0.

También continúa la definición del Torneo de Reserva

Además del certamen de Primera División, este viernes seguirá la actividad de los cuartos de final del Torneo Anual de Reserva "Luis Américo Valoy", que ya tuvo su primer clasificado.

El jueves, Estudiantes avanzó a las semifinales tras empatar 2-2 con Independiente de Fernández, haciendo valer el 2 a 1 a favor en la ida y cerrando un global de 4-3.

La programación continuará este viernes con dos encuentros:

13.30: Unión Santiago vs. Sarmiento .

Cancha: Unión Santiago.

vs. . Cancha: Unión Santiago. 19.30: Central Argentino vs. Vélez de San Ramón.

Cancha: Central Argentino.

La última llave se definirá el domingo 2 de agosto, cuando Independiente de Beltrán reciba a Comercio desde las 16.00. Al igual que en Primera, todos los encuentros se jugarán exclusivamente con público local.