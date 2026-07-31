Tras la derrota ante Atlético Tucumán, cuándo vuelve a jugar Central Córdoba

El Ferroviario no tendrá demasiado tiempo para lamentarse luego de la caída frente al Decano e inmediatamente deberá pensar en la tercera jornada del Clausura.
Central Córdoba dejó atrás una nueva noche para el olvido tras caer frente a Atlético Tucumán y ahora deberá dar vuelta la página rápidamente. El equipo santiagueño ya puso la mira en su próximo compromiso, ya que contará con pocos días de descanso antes de volver a salir a la cancha por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO El Ferroviario recibirá a San Lorenzo el próximo lunes 3 de agosto, desde las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la tercera fecha del campeonato. Será una buena oportunidad para intentar cortar la mala racha y sumar los primeros puntos en el certamen ante su gente. El conjunto dirigido por Sebastián Domínguez atraviesa un comienzo complicado en el Clausura. En el debut perdió frente a Gimnasia en Mendoza y, en la noche del jueves, volvió a tropezar al caer ante Atlético Tucumán, por lo que acumula dos derrotas consecutivas en el torneo. Con ese panorama, Central Córdoba buscará reaccionar cuanto antes para empezar a escalar posiciones en la tabla y recuperar confianza. El duelo frente al Ciclón aparece como una prueba exigente, pero también como una gran posibilidad para cambiar la imagen mostrada en las primeras dos jornadas del campeonato.
Central Córdoba dejó atrás una nueva noche para el olvido tras caer frente a Atlético Tucumán y ahora deberá dar vuelta la página rápidamente. El equipo santiagueño ya puso la mira en su próximo compromiso, ya que contará con pocos días de descanso antes de volver a salir a la cancha por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El Ferroviario recibirá a San Lorenzo el próximo lunes 3 de agosto, desde las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la tercera fecha del campeonato. Será una buena oportunidad para intentar cortar la mala racha y sumar los primeros puntos en el certamen ante su gente.
El conjunto dirigido por Sebastián Domínguez atraviesa un comienzo complicado en el Clausura. En el debut perdió frente a Gimnasia en Mendoza y, en la noche del jueves, volvió a tropezar al caer ante Atlético Tucumán, por lo que acumula dos derrotas consecutivas en el torneo.
Con ese panorama, Central Córdoba buscará reaccionar cuanto antes para empezar a escalar posiciones en la tabla y recuperar confianza. El duelo frente al Ciclón aparece como una prueba exigente, pero también como una gran posibilidad para cambiar la imagen mostrada en las primeras dos jornadas del campeonato.