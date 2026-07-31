Tras la derrota ante Atlético Tucumán, cuándo vuelve a jugar Central Córdoba

Central Córdoba dejó atrás una nueva noche para el olvido tras caer frente a Atlético Tucumán y ahora deberá dar vuelta la página rápidamente. El equipo santiagueño ya puso la mira en su próximo compromiso, ya que contará con pocos días de descanso antes de volver a salir a la cancha por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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El Ferroviario recibirá a San Lorenzo el próximo lunes 3 de agosto, desde las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la tercera fecha del campeonato. Será una buena oportunidad para intentar cortar la mala racha y sumar los primeros puntos en el certamen ante su gente.

El conjunto dirigido por Sebastián Domínguez atraviesa un comienzo complicado en el Clausura. En el debut perdió frente a Gimnasia en Mendoza y, en la noche del jueves, volvió a tropezar al caer ante Atlético Tucumán, por lo que acumula dos derrotas consecutivas en el torneo.

Con ese panorama, Central Córdoba buscará reaccionar cuanto antes para empezar a escalar posiciones en la tabla y recuperar confianza. El duelo frente al Ciclón aparece como una prueba exigente, pero también como una gran posibilidad para cambiar la imagen mostrada en las primeras dos jornadas del campeonato.