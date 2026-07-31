Patricia Bullrich defendió la reforma del Banco Central: “Es difícil que alguien se niegue a esta ley”

La senadora nacional sostuvo que el proyecto presentado por Javier Milei busca “cuidar el peso y el bolsillo”. También apuntó contra el kirchnerismo y afirmó que las leyes enviadas por el Gobierno podrían aprobarse antes de fin de año.

Hoy 09:13

La senadora nacional Patricia Bullrich señaló este viernes que “es difícil que alguien se niegue a esta ley” al hablar del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central presentado por el presidente Javier Milei y dijo que el único objetivo “ es cuidar el peso y el bolsillo”.

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“El único objetivo con la reforma del Banco Central es cuidar el peso y el bolsillo”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, a la vez que dijo: “Es difícil que alguien se niegue a esta ley”.

Además, señaló: “El Banco Central le prestaba plata al gobierno para tener más gasto público y tener el ministerio de la ‘pindonga’ que no servía de nada. No se emite más ni se le presta al tesoro”.

“Hemos decidido que el Estado argentino no sea un pozo ciego, un lugar donde uno saca, saca y saca”, aseveró, tras lo cual indicó que “seguro que el kirchnerismo se va a poner en contra”, pero dijo que "el resto de los sectores va a querer aprobar la ley".

"Estoy convencida de que todo lo que se ha mandado va a salir antes de fin de año", manifestó, tras lo cual indicó: "En estas leyes se discute si se quiere seguir gastando la plata de los argentinos como si nada o cuidarla".

Finalmente, expresó: "Yo sé que es un momento difícil, peor estamos sentando los cimientos para ahora empezar a construir la casa".