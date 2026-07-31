Crisis en Ceuta: Finlandia apoya a Italia para suspender a España del espacio Schengen

La ministra finesa de Interior enfatizó que "los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen".

Hoy 08:09

Finlandia respaldó este viernes la propuesta italiana de suspender a España del espacio europeo Schengen de libre circulación de personas tras la entrada ilegal de decenas de miles de migrantes al enclave español de Ceuta procedentes de Marruecos.

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"Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", escribió la ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen.

En este sentido, el gobierno de Pedro Sánchez está de vuelta en la mira de un grupo de mandatarios de derecha, tras la masiva entrada de migrantes marroquíes al enclave español de Ceuta (África). La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, confirmó que estudian la suspensión del espacio Schengen entre Italia y España que garantiza la libre circulación entre los países que firmaron el tratado.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas", escribió en X la líder italiana.

Este jueves miles de migrantes han accedido a la ciudad autónoma española desde Marruecos cruzando a pie por el espigón fronterizo sur del Tarajal, una situación que se ha repetido horas después con otros miles accediendo de forma irregular a la ciudad.

"Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos convocando a los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", señaló la mandataria, que previamente se había reunido con el ministro de Interior, Matteo Piantedosi.

"Sobre la inmigración clandestina no retrocederemos ni un milímetro: defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este Gobierno", cerró Meloni.

El gobierno español reaccionó al pedido de Meloni. Consideró que se trata de una medida demagógica y convocó al embajador italiano.

El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, también se mostró a favor del cierre del espacio Schengen con España: "La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", señaló el ministro en X.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos", agregó.

Por su parte, la Casa Blanca atribuyó este jueves a las "políticas globalistas de extrema izquierda" de España la situación en Ceuta. "El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", portavoz de la Casa Blanca, Ana Kelly, a EFE.

En las últimas horas el Gobierno informó de que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guarda Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta.

Sánchez viaja a Ceuta mientras ascienden a 11 los muertos

El presidente del Gobierno español viajará este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación. El mandatario español afirmó este jueves que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y preparaba todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

Sánchez también indicó que España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria y se comprometieron a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron de forma irregular.

La Guardia Civil recuperó este jueves los cadáveres de once personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo otro más.

Las autoridades marroquíes han comenzado a usar material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta. Miles de personas siguen llegando durante todo el día a la localidad de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí.