Zumba, folclore, básquet, boxeo y yoga: las propuestas del SUM del barrio Tradición

El espacio comunitario ofrece actividades para distintas edades y sostiene además ferias, talleres y encuentros sociales con el objetivo de acompañar a la comunidad y afrontar tareas de mantenimiento del lugar.

Hoy 07:52

El SUM del barrio Tradición continúa impulsando distintas propuestas educativas, deportivas, recreativas y culturales destinadas a vecinos de diferentes edades.

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Desde el espacio comunitario, ubicado en Andrés Chazarreta y avenida Colón, destacaron que las actividades buscan generar ámbitos de encuentro, aprendizaje, bienestar y participación barrial.

Entre las propuestas disponibles se encuentra Zumba, que se dicta los lunes y miércoles a las 19, a cargo de la instructora ValeeZin.

También funciona la Academia de Folclore, con clases los lunes, jueves y viernes a las 20, bajo la coordinación del profesor Pablo Mladenoff.

Otra de las actividades es la Escuela de Básquet, que se desarrolla los lunes, miércoles y sábados, en los horarios de 10 y 16, con el instructor José Lissi.

A su vez, la Escuela de Boxeo funciona de lunes a viernes a las 19, con clases a cargo del instructor Ariel Villalba.

Como nueva propuesta, el SUM incorporó Yoga para Adultos Mayores y Personas con Movilidad Reducida, a cargo de la instructora Fabiana Edith Amuchastegui.

Además de estas actividades, el espacio lleva adelante ferias de emprendimientos, talleres, festejos por el Día del Niño, celebraciones por el aniversario del barrio y otras iniciativas sociales, culturales y educativas.

Desde la organización señalaron que estas propuestas también tienen como finalidad acompañar el movimiento de la economía popular y reunir fondos para afrontar servicios básicos, mejoras edilicias y tareas de mantenimiento del SUM.

Por más información, los interesados pueden comunicarse con la Coordinación General, a cargo de Fabián Coria, al 3855058367. También pueden encontrar al espacio en Facebook como Barrio Tradición.