Crisis migratoria en Ceuta: ya son 27 los muertos y miles de jóvenes deambulan por la ciudad

La ciudad autónoma atraviesa una de sus mayores crisis migratorias, con miles de personas que ingresaron desde Marruecos en las últimas horas.

Hoy 07:56

La crisis migratoria en Ceuta se agravó en las últimas horas, luego de que miles de personas cruzaran de manera masiva desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española, tanto a nado como a pie por la zona del espigón fronterizo del Tarajal.

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Según estimaciones del Gobierno español, alrededor de 49.000 migrantes habrían ingresado en las últimas 24 horas, en una jornada que desbordó la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y provocó una fuerte tensión en la frontera.

El saldo más grave corresponde a las víctimas fatales. De acuerdo con reportes de medios españoles, la cifra de migrantes fallecidos al intentar llegar a nado a la ciudad se elevó a 27, todos en circunstancias vinculadas al cruce marítimo por la zona fronteriza.

En paralelo, miles de jóvenes permanecen deambulando por las calles de Ceuta, muchos de ellos sin refugio ni recursos, mientras otros comenzaron a regresar voluntariamente hacia Marruecos por el mismo paso fronterizo.

La situación obligó a reforzar los operativos con efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y el Ejército español, que fueron desplegados en distintos puntos de la ciudad para intentar contener el colapso y prevenir incidentes.

Los cuerpos recuperados fueron trasladados para la realización de las autopsias correspondientes, mientras continúan las tareas de búsqueda en aguas próximas a la frontera. Las primeras hipótesis apuntan a muertes por ahogamiento durante el intento de ingreso a nado.

La magnitud del flujo migratorio también generó preocupación política y diplomática. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó a Ceuta para evaluar la situación y coordinar la respuesta institucional ante una crisis que ya es considerada una de las más graves registradas en la ciudad autónoma.

Ceuta, enclave español ubicado en el norte de África, volvió a quedar en el centro de la tensión migratoria entre España y Marruecos, en una jornada marcada por imágenes impactantes, miles de personas en las calles y un operativo de emergencia que continúa en desarrollo.