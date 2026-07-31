Aprehendieron a un hombre acusado de agredir con un cuchillo y amenazar a su pareja en La Banda

El procedimiento se concretó durante un allanamiento en el barrio IV Centenario. El acusado, de 34 años, quedó detenido por orden judicial en una causa por lesiones y amenazas.

Hoy 22:39

Un hombre de 34 años fue detenido en la ciudad de La Banda, acusado de haber agredido físicamente y amenazado a su pareja durante un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio IV Centenario.

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La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una joven de 26 años ante la Comisaría Comunitaria Nº 2 de la Mujer y la Familia, donde relató haber sido víctima de agresiones y amenazas por parte de su pareja.

Según consta en las actuaciones, el hecho ocurrió durante la mañana del lunes. La denunciante manifestó que el acusado la sujetó violentamente y le provocó una lesión en una de sus manos utilizando un elemento cortante, además de amenazarla.

Posteriormente, la mujer fue examinada por un médico, quien constató lesiones recientes compatibles con los hechos denunciados, incorporándose el informe correspondiente a la causa judicial.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado de Control y Garantías interviniente ordenó un allanamiento que fue ejecutado durante la mañana del jueves por personal policial en el domicilio del sospechoso, ubicado en el barrio IV Centenario.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes y culminó con la detención del acusado, quien fue trasladado a una dependencia policial.

El hombre quedó alojado a disposición de la Justicia, imputado por los presuntos delitos de lesiones y amenazas, mientras continúa la investigación del caso.