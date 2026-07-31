Tini Stoessel deslumbra en vacaciones con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel exhibió sus impresionantes looks de vacaciones junto a Rodrigo De Paul, destacando microbikinis, remeras con estampados y accesorios de lujo que marcan tendencia.

Hoy 23:24

Tini Stoessel ha renovado su repertorio de moda en las redes sociales, presentando una variedad de looks veraniegos que destacan por su combinación de tendencia, comodidad y marcas internacionales. Durante sus vacaciones junto a Rodrigo De Paul, la artista ha compartido imágenes que muestran su estilo único.

En uno de los momentos más destacados, Tini fue vista luciendo una microbikini en rosa pastel mientras se encontraba a bordo de un yate. Este diseño cuenta con un corpiño triangular y tiras ajustables, combinado con una bombacha cavada que presenta lazos laterales en un vibrante color rojo.

Para complementar su look de playa, Tini optó por un short blanco con lunares negros y unos anteojos de sol oscuros en un estilo retro que recuerda a la moda de los años 2000. Su cabello, suelto y con ondas suaves, estuvo adornado con finas cadenas doradas que añadieron un toque de elegancia.

La artista también reafirmó su afición por las carteras Fendi durante este viaje. En una imagen dentro de un automóvil, lució una remera de manga corta con rayas amarillas y grises, combinada con un jean y un gorro gris, y llevó una baguette Fendi con estampado animal print en tonos amarillos.

En otro look, Tini optó por la camiseta de la Selección Argentina de manga larga y un pantalón negro sporty, complementando su atuendo con una baguette Fendi cubierta de cristales y zapatos de charol negros.

Para una ocasión más casual, combinó una remera blanca de escote amplio con un pantalón negro ajustado, eligiendo una cartera Fendi con estampa de cebra y correa roja. Su peinado mantuvo un estilo relajado, con el cabello recogido en una media colita y ondas naturales.

En las redes sociales, Tini también compartió momentos junto a su prometido, Rodrigo De Paul, quien lució un look básico con una remera negra y una cadena de oro. Tini, por su parte, eligió un top celeste con breteles finos y delicadas cadenas doradas, mostrando su habilidad para combinar moda y estilo.

Desde el interior de un motorhome, Tini presentó un look relajado con un conjunto de buzo de frisa y un pantalón deportivo gris melange, complementado por un gorro tejido y trenzas laterales. La manicura multicolor que eligió para todos sus looks es una tendencia en alza que ella sabe llevar con maestría.