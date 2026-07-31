Detuvieron a un hombre acusado de golpear a su pareja en Guasayán

Un hombre de 45 años fue detenido en Guasayán acusado de haber agredido físicamente a su pareja durante un episodio de violencia de género ocurrido en una vivienda del barrio Libertad.

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El hecho se registró durante la madrugada de este viernes y tomó intervención personal de la Comisaría Comunitaria Nº 25, luego de que una joven de 25 años se presentara en la dependencia policial para radicar la denuncia.

De acuerdo con el relato de la víctima, ambos mantenían una discusión cuando el acusado reaccionó de manera violenta y le provocó lesiones en el rostro.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, los efectivos informaron el caso a la fiscal de turno, quien dispuso la inmediata aprehensión del sospechoso, un hombre domiciliado en la provincia de Tucumán.

Además, la representante del Ministerio Público ordenó la recepción de testimonios, el examen médico de la denunciante y la realización de las actuaciones judiciales correspondientes para avanzar con la investigación.

El acusado fue alojado en la dependencia policial y permanece detenido a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por presunta violencia de género.