Detuvieron en pleno centro santiagueño a un hombre con pedido de captura nacional por violencia de género

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad Táctica Motorizada en el barrio San Martín. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue interceptado. Quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 22:35

Un hombre de 37 años, sobre quien pesaba un pedido de detención de carácter nacional en el marco de una causa por violencia de género, fue arrestado este viernes por la tarde durante un procedimiento realizado por efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) en el barrio San Martín.

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El operativo se concretó alrededor de las 19, en la intersección de calle Absalón Rojas y pasaje Gutemberg, mientras los uniformados realizaban recorridos preventivos por la zona.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos advirtieron la presencia de un hombre que, al notar el móvil policial, mostró un marcado estado de nerviosismo e intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado e interceptado a pocos metros.

Tras identificarlo, se estableció que se trataba de Alberto Fredy González, de 37 años, con domicilio en la localidad de La Aguada, departamento Río Hondo.

Al verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los uniformados constataron que sobre el sujeto pesaba un pedido de captura nacional por una causa de presuntas lesiones leves calificadas por el vínculo, cuya denunciante es Rocío Belén Paz.

La causa es investigada por el Juzgado a cargo del Dr. Silvio Salice y la Fiscalía del Dr. Rafael Zanni.

Posteriormente, González fue trasladado a un centro de salud para ser examinado por el médico de guardia y, una vez cumplido ese trámite, quedó alojado en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Finalmente, por disposición del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, el acusado quedó formalmente detenido y a disposición de la Justicia.