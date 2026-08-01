Kiki Ramos rompió el silencio tras su debut con Argentina: “Nunca me sentí discriminado”

Stephen “Kiki” Ramos, futbolista de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, habló después de debutar en la Selección Argentina Sub-17 conducida por Diego Placente.

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El extremo, nacido en Haití y nacionalizado argentino, se refirió a su experiencia desde que llegó al país y aseguró que nunca sufrió situaciones de discriminación.

“Desde que estoy en Argentina, nunca me sentí discriminado. Nunca me sentí distinto a los demás. Siento que eso que dicen de que Argentina es racista, lo dicen por decir. Argentina es un país hermoso”, expresó en una entrevista con Radio La Red.

El juvenil categoría 2009 viene de convertir un gol en el empate 1-1 ante Ecuador, durante un amistoso internacional con el seleccionado nacional.

Cómo se enteró de la convocatoria

Ramos también relató el particular momento en el que recibió la noticia de su citación a la Selección Argentina. El futbolista se encontraba participando de una clase virtual de Matemática cuando comenzó a recibir mensajes.

“Me llega un mensaje de mi preparador físico de Vélez que decía ‘felicitaciones’. No entré porque estaba muy metido en la clase. Después empezaron a llegarme muchos mensajes de mis amigos y, cuando abrí el de mi preparador, decía ‘AFA’”, recordó.

En un primer momento no comprendió la noticia, pero luego interrumpió la clase para compartir la alegría con su familia.

“Al principio lo había leído mal, pero después no lo podía creer. Paré la clase y fui corriendo a contarles a mis papás”, agregó.

Su historia y el terremoto de Haití

El futbolista también recordó el terremoto que afectó a Haití en 2010, mientras él todavía se encontraba en un orfanato.

“Antes de eso ya habían hecho todos los papeles. Cuando pasó lo del terremoto yo todavía estaba en el orfanato, pero por suerte fui uno de los chicos a los que no les pasó nada”, contó.

Sus padres viajaron posteriormente al país junto con Kiki y otros tres niños haitianos que no se conocían entre sí.

“Cuando crecí un poquito más pude entender mejor la historia. Estoy muy agradecido con mis padres por lo que hicieron por mí y por mis hermanos”, manifestó.

El joven delantero reconoció que todavía no tuvo la oportunidad de regresar a su país de nacimiento y que actualmente se siente plenamente identificado con su vida en Argentina.

“Nunca fui a Haití. Hoy estoy bien con la vida que tengo acá. Ni siquiera pensé en volver, pero capaz cuando sea más grande me llegue el interés”, concluyó.