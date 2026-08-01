Hallaron sin vida a una mujer mexicana en una comunidad menonita de Pellegrini

La víctima tenía 35 años y residía en la colonia Monte Verde, en cercanías de Algarrobal Viejo. El examen médico descartó signos de violencia y la Fiscalía calificó el hecho como una muerte natural.

Hoy 08:26

Una mujer de nacionalidad mexicana, de 35 años, fue hallada sin vida durante la tarde del jueves en una comunidad menonita ubicada en el departamento Pellegrini. Tras las primeras actuaciones, la Justicia determinó que se trató de un fallecimiento por muerte natural.

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El hecho se registró alrededor de las 18.30 en la colonia Monte Verde, situada en cercanías de Algarrobal Viejo, cuando la directora del hospital de la zona dio aviso a la Policía sobre el deceso de una mujer.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la pareja de la víctima, un hombre de 37 años, quien manifestó que la mujer permanecía en reposo debido a problemas de salud. Según su relato, al acercarse para verla porque no respondía a sus llamados, la encontró aparentemente sin signos vitales, por lo que solicitó asistencia de inmediato.

Posteriormente, un médico examinó el cuerpo y descartó la existencia de lesiones externas, estableciendo como diagnóstico un paro cardiorrespiratorio.

Con los resultados de las primeras pericias, tomó intervención la fiscal Dra. Jacobo, quien dispuso que el hecho quedara registrado como fallecimiento por muerte natural, sin ordenar nuevas medidas judiciales.

De esta manera, la investigación quedó cerrada bajo esa calificación, ya que no surgieron indicios de violencia ni elementos que hicieran presumir la participación de terceros en la muerte de la ciudadana mexicana que residía en la comunidad menonita del departamento Pellegrini.