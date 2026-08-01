Marta Fort sorprendió con sus looks en Las Vegas: microbikini negra y un conjunto de encaje que se volvió viral

La influencer compartió postales de sus vacaciones y mostró dos estilos diferentes: uno más relajado para el día de sol y otro con transparencias para la noche.

Hoy 02:03

Marta Fort volvió a captar todas las miradas en redes sociales durante sus vacaciones en Las Vegas, donde compartió imágenes con dos propuestas de moda que rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores.

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La hija de Ricardo Fort apostó por estilos completamente diferentes, pero con un mismo denominador común: la sensualidad y las tendencias. Primero lució una microbikini negra para disfrutar de un día de pileta y, luego, sorprendió con un conjunto de encaje con transparencias que recibió cientos de elogios.

Marta Fort eligió una microbikini negra para disfrutar del sol

Durante una jornada de descanso, la influencer posó con un traje de baño negro de diseño clásico compuesto por un corpiño triangular con un detalle metálico en el centro y una bombacha colaless de tiro bajo con tiras regulables a los costados.

Marta completó el look playero con su característico cabello rubio platinado suelto y una apariencia natural, sin maquillaje marcado, dejando como protagonista el bronceado y el estilo minimalista.

Para acompañar la elección, sumó accesorios discretos como un collar con una cruz y pulseras delicadas, manteniendo una estética sencilla y elegante.

Un conjunto de encaje con transparencias para la noche

Horas más tarde, Marta Fort cambió por completo su estilo y apostó por una de las tendencias más fuertes de la moda actual: el efecto “naked”.

Desde la habitación del hotel, la influencer posó con un conjunto negro de encaje formado por una blusa de mangas largas, escote profundo en V y botones delanteros, acompañado por un pantalón capri confeccionado con el mismo tejido.

El diseño transparente dejó ver la lencería negra que llevaba debajo y combinó sensualidad con una propuesta más sofisticada. Para completar el outfit, eligió un maquillaje luminoso con delineado negro y volvió a utilizar el collar con cruz como accesorio principal.

Con estas nuevas postales, Marta Fort reafirmó su presencia en redes sociales y su afinidad por las tendencias de moda, consolidándose como una de las jóvenes figuras argentinas que más repercusión genera con sus elecciones de estilo.