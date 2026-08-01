Tucumán: quedó detenido un hombre acusado de abusar de una joven 12 días después de salir de prisión

El sospechoso había cumplido una condena de siete años por abuso sexual con acceso carnal. La víctima, de 28 años, permanece internada en grave estado en el hospital.

Hoy 01:52

La Justicia de Tucumán investiga un grave hecho de abuso sexual ocurrido en la localidad de Santa Lucía, departamento Monteros, que generó conmoción luego de conocerse que el principal acusado habría recuperado la libertad apenas 12 días antes, tras cumplir una condena por un delito de similares características.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El sospechoso fue identificado como José Enrique Díaz, de 37 años, conocido con el alias de “Lagarto”, quien fue detenido luego de que la víctima lo señalara como el presunto autor del ataque.

La mujer, de 28 años, fue encontrada el pasado 21 de julio a la vera de la Ruta Provincial 324, en Santa Lucía, con graves lesiones, múltiples fracturas y heridas en la cabeza. Actualmente permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Padilla, en estado crítico.

Un antecedente penal por abuso sexual

El caso generó mayor impacto luego de que trascendiera el historial judicial del acusado. Según los datos difundidos por Monterizos.com.ar y fuentes judiciales citadas por ese medio, Díaz había sido condenado anteriormente por un delito sexual.

De acuerdo con los registros mencionados, en 2015 estuvo involucrado en una causa por abuso sexual en Santa Lucía, aunque fue absuelto durante el juicio al considerar la Justicia que no existían pruebas suficientes para una condena.

Posteriormente, el 9 de julio de 2019, volvió a ser denunciado por abuso sexual con acceso carnal. Esa investigación terminó con un juicio abreviado y, el 4 de agosto de 2022, recibió una condena de siete años de prisión como autor del delito.

Según los registros judiciales, recuperó la libertad el 10 de julio de 2026, luego de cumplir la pena impuesta.

La investigación por el nuevo ataque

La causa actual está a cargo de la Unidad Fiscal de Abuso Sexual del Centro Judicial Monteros, que ordenó medidas de investigación y un allanamiento donde se concretó la detención del sospechoso.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir, elementos que serán analizados mediante pericias para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Además, la Dirección de la Mujer de la Provincia interviene brindando asistencia y acompañamiento integral a la víctima y a su familia, preservando su identidad y el desarrollo de la investigación.

Mientras continúa la etapa investigativa, la Justicia deberá determinar la responsabilidad penal del acusado en este nuevo episodio y establecer cómo ocurrieron los hechos denunciados.