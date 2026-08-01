Desarticulan una red de narcomenudeo en Jujuy y detienen a 15 personas

La desarticulación de una red de narcomenudeo en Jujuy resultó en la detención de 15 personas y el secuestro de importantes cantidades de drogas y efectivo.

Hoy 02:17

En un operativo conjunto, las Fiscalías Especializadas en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación llevaron a cabo una serie de procedimientos en Jujuy, que resultaron en 15 detenciones.

Las acciones se realizaron entre ayer y hoy en las ciudades de Libertador General San Martín, Palpalá y San Salvador de Jujuy, donde se ejecutaron 12 allanamientos autorizados por los juzgados competentes.

Como resultado de estas investigaciones, se lograron detener a cinco personas y se secuestraron 2.128,2 gramos de cocaína y/o pasta base, así como 283,28 gramos de marihuana, sustancias que fueron retiradas de circulación en la región.

Además, durante los procedimientos se incautaron diversos elementos, incluyendo teléfonos celulares, balanzas, cámaras de seguridad, DVR, chips telefónicos, tarjetas bancarias y más de 800 mil pesos en efectivo.

Todos los elementos secuestrados, junto con las personas detenidas, quedaron a disposición de las Fiscalías intervinientes, en el marco de causas por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.

Desde el Ministerio Público de la Acusación, se destacó el trabajo coordinado entre fiscales, ayudantes fiscales y las Brigadas de Narcotráfico, lo que permitió avanzar significativamente en las investigaciones y llevar a cabo los procedimientos en diversos puntos de la provincia.