Recuperación de motocicleta robada en Chaco tras análisis de seguridad

La policía de Chaco recuperó una motocicleta robada gracias al análisis de cámaras de seguridad, que permitió localizarla en el barrio La Rubita.

Hoy 03:15

En la noche del jueves, alrededor de las 21, efectivos de la Comisaría Undécima Metropolitana realizaron un exitoso operativo que culminó con la recuperación de una motocicleta robada.

El vehículo, una Yamaha XTZ de 125 cilindradas, había sido sustraído mientras se encontraba estacionado frente a la dependencia policial.

Gracias a un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de la unidad, los oficiales pudieron identificar a la presunta autora del robo y comenzar las diligencias pertinentes.

Las investigaciones del personal de servicio externo llevaron al hallazgo del rodado en un pasaje del barrio La Rubita, donde fue secuestrado para las actuaciones correspondientes.

Por orden de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1, se solicitó la intervención del área de Cibercrimen para el resguardo del material fílmico vinculado al caso.

La presunta responsable del ilícito fue notificada de la causa por supuesto robo, aunque no fue aprehendida debido a que actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por disposición judicial.

Finalmente, la motocicleta fue restituida a su propietaria mediante el acta correspondiente, según informó la policía del Chaco.