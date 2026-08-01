Prórroga de prisión preventiva por homicidio en Tucumán

La Unidad Fiscal de Homicidios I ha decidido extender la prisión preventiva de Matías Nicolás Paz debido a los riesgos procesales persistentes en la investigación por homicidio agravado.

Hoy 01:15

A solicitud del Ministerio Fiscal, se ha determinado la prórroga de la prisión preventiva de Matías Nicolás Paz, conocido como 'Nikito', por un período adicional de dos meses. Este individuo está imputado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en relación con la muerte de Matías Ezequiel Véliz.

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La investigación, bajo la dirección del fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios I, ha avanzado considerablemente. La auxiliar de fiscal María José Agüero presentó el pedido de prórroga, argumentando que persisten riesgos procesales, incluyendo el potencial peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Durante la audiencia, la representante del MPF expuso las diversas diligencias realizadas desde el inicio del caso. Estas incluyen allanamientos en varios domicilios, tanto del imputado como de sus allegados, así como la pericia físico-mecánica de la motocicleta utilizada por la víctima en el momento del ataque.

Además, se llevó a cabo una inspección forense de dispositivos electrónicos como teléfonos celulares y cámaras de seguridad, y se incorporaron informes toxicológicos y de residuos de disparo. Estos últimos establecieron que las vainas servidas encontradas en la escena corresponden a calibre 9 milímetros.

El juez, tras considerar los argumentos presentados, decidió hacer lugar al pedido del Ministerio Fiscal y extender la medida de coerción por un período adicional de dos meses, manteniendo así la prisión preventiva del acusado.

Según la acusación, el incidente tuvo lugar el pasado 31 de marzo alrededor de las 23:00 horas. Matías Véliz se dirigió en motocicleta al domicilio de Paz, ubicado en calle Marina Alfaro al 1700, para reclamar sobre un conflicto previo. En este contexto, Paz extrajo un arma de fuego y disparó contra la víctima, causando un traumatismo abierto de tórax que resultó fatal.