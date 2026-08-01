El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 1 de agosto de 2026: jornada cálida con 24° de máxima

El primer día de agosto tendrá temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias. Hacia la tarde noche podrían registrarse ráfagas de viento del sudeste.

Hoy 05:38

Santiago del Estero iniciará agosto con una jornada de clima agradable y temperaturas moderadas, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este sábado 1 de agosto, la provincia tendrá un ambiente cálido para la época, con una máxima que podría llegar a los 24 grados.

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De acuerdo con los datos publicados por el organismo, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 16 grados, mientras que durante la tarde se alcanzará el registro más elevado, en un día marcado por condiciones estables.

El cielo se presentará algo nublado durante gran parte del día, aunque no se esperan precipitaciones. La humedad rondará el 70%, generando un ambiente con cierta presencia de nubosidad pero sin condiciones de inestabilidad.

Viento y cambios hacia la tarde noche

Durante las últimas horas del sábado podrían aparecer algunas ráfagas leves de viento provenientes del sector sudeste, con intensidades cercanas a los 30 kilómetros por hora.

De esta manera, Santiago del Estero comenzará el mes de agosto con una jornada que combinará temperaturas agradables, nubosidad variable y viento moderado, en un escenario climático más cercano a la transición hacia la primavera que al pleno invierno.