Un fuerte sismo sacudió a los Campos Flégreos, cerca de Nápoles: al menos ocho personas resultaron heridas

Ocurrió durante el viernes en la zona sur de Italia. Por espacio de varias horas la gente copó las calles y hubo masivos cortes de luz.

Hoy 05:45

Un sismo de magnitud 4,7 tuvo lugar este viernes en los Campos Flégreos, una vasta caldera volcánica situada a 9 km al noroeste de la ciudad de Nápoles, en la zona sur de Italia. El más fuerte de los últimos tiempos. Al menos ocho personas resultaron heridas, hubo desmoronamientos, varios daños y cortes de energía eléctrica en gran parte de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El movimiento telúrico, con epicentro en los Campos Flégreos, se registró a las 19:46 - hora local -. Es el mayor registrado en esa zona en los últimos 40 años, según informó el cuerpo de Protección Civil italiano.

El sismo se sintió claramente en la capital y también en los municipios de la provincia. Se reportaron hasta el momento ocho heridos leves, clasificados como de gravedad moderada; su estado de salud es estable.

Según medios italianos, el temblor provocó el derrumbe de la fachada de un edificio en Pozzuoli y varios derrumbes de cornisas y yeso entre esa localidad y la de Bagnoli, que no afectaron a los residentes.

Además se produjeron cortes de luz desde Pizzofalcone hasta Fuorigrotta y los bomberos continúan recibiendo decenas de llamadas por ascensores atascados en edificios o derrumbes.

El fuerte movimiento también se sintió claramente en las islas de Procida e Ischia, causando momentos de inquietud entre la población. También se han recibido reportes de Marina Grande, Via Libert, Via Vittorio Emanuele y Terra Murata, donde muchos reportaron haber sentido el temblor.

Rápidamente, las redes se llenaron de videos con gente en las calles asustada. Hubo cortes de luz en varias zonas del sur y varios heridos leves, según los primeros reportes. Los Campos Flégreos y sus ciudades, en las que vive medio millón de personas, atraviesen una fase de 'bradisismo', un fenómeno que aumenta el nivel del suelo en función del gas y magma acumulado en las profundidades.

El sismo estuvo acompañado de un breve apagón que afectó a algunas zonas de la isla. El alcalde Luigi Muro ordenó de inmediato la activación del Centro de Operaciones Municipales (COC) de Protección Civil.

También se vive un momento de inquietud en Ischia, donde se recibió numerosos informes desde Ischia Porto, Barano y Casamicciola. Por lo pronto, las autoridades siguen vigilando la situación, mientras continúan las investigaciones en la zona de los Campos Flégreos, epicentro del sismo.

Tras el sismo se suspendió el tráfico ferroviario en el nudo ferroviario de Nápoles, incluyendo la línea de alta velocidad, para permitir inspecciones técnicas de la infraestructura.

La suspensión también afectó a trenes de alta velocidad, interurbanos y regionales. Técnicos de Rete Ferroviaria Italiana trabajan en la zona, para inspeccionar la infraestructura.

Tras el fuerte terremoto en los Campos Flégreos, Anas activó los protocolos y procedimientos necesarios para las inspecciones en los tramos de carretera que gestiona.

Tras el sismo registrado la Unidad de Crisis, dirigida por el jefe de departamento Fabio Ciciliano, se encuentra en contacto con las unidades locales del Servicio Nacional de Protección Civil.