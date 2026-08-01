Un caza F-35 se estrelló cerca de una base militar en California: el piloto logró salir antes del impacto

El avión pertenece a los Cuerpos de Marines y se estrelló cerca de la base aérea Miramar, sede de la escuela Top Gun. El piloto logró eyectarse y fue trasladado en condición estable a un centro médico.

Hoy 06:38

Un avión de combate estadounidense F-35 se estrelló el viernes cerca de una base militar en San Diego, pero el piloto logró eyectarse antes del impacto, informaron las autoridades.

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"Hubo un percance de aviación que involucró a un F-35B Lightning ll del Cuerpo de Marines en las proximidades" de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar, alrededor de las 10 de la mañana (12 horario de la Argentina), le dijo a AFP un portavoz de la base.

El vocero del Cuerpo de Marines, Steven Keenan, informó que el piloto -la única persona que viajaba a bordo-, activó el asiento eyectable, saltó del aparato y fue posteriormente rescatado. El ocupante fue trasladado en "condición estable" a un centro médico del Sur de California, para "evaluación y tratamiento de lesiones no mortales", informó el Cuerpo de Marines en un comunicado en X.

El portavoz no pudo precisar si el piloto resultó herido en el incidente, ni si hubo más personas lesionadas. Pero señaló que las fuerzas armadas estadounidenses proporcionarían más detalles.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una columna de humo que se elevaba desde la aeronave, mientras se desplegaban bomberos para sofocar las llamas en tierra.

El accidente ocasionó un pequeño incendio a poca distancia de la pista de aterrizaje de la base aérea de Miramar, la mayor estación aérea de cazas ('Master Jet Station') del Cuerpo de Marines.

La base es conocida en todo el mundo por haber sido en su momento la sede de la escuela "Top Gun" de la Armada estadounidense para pilotos de élite, inmortalizada en la película homónima de 1986 protagonizada por Tom Cruise.

Las autoridades militares investigan la causa del accidente.