¿Tres sorbos de té de ruda? La tradición que cada 1 de agosto renueva la fe y las creencias populares

Cada inicio de agosto, miles de personas mantienen vivo un antiguo ritual ligado al Día de la Pachamama. Aunque la versión más conocida es la de la caña con ruda, en muchas familias del norte argentino persiste la costumbre de beber té de ruda como símbolo de protección, salud y buenos augurios.

Hoy 07:27

Cada 1 de agosto, coincidiendo con la celebración del Día de la Pachamama, numerosas familias del norte argentino conservan una tradición transmitida de generación en generación: beber té de ruda en ayunas para comenzar el mes con salud, alejar las malas energías y pedir prosperidad.

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Si bien la costumbre más difundida en gran parte del país es la de tomar caña con ruda, especialmente en provincias como Corrientes y Misiones, en distintos puntos del NOA —como Tucumán y comunidades andinas— también perdura el ritual de la infusión de ruda, una práctica que forma parte del patrimonio cultural y espiritual de muchas familias.

Un ritual con raíces ancestrales

Los orígenes de esta tradición se remontan a los pueblos originarios de América, que atribuían a la ruda propiedades medicinales y protectoras. Con el paso del tiempo, estas creencias se fusionaron con las celebraciones en honor a la Madre Tierra, dando lugar a diferentes rituales según la región.

Según la tradición popular, agosto era considerado uno de los meses más difíciles del año debido al frío, las lluvias y la aparición de enfermedades que afectaban tanto a las personas como al ganado. En ese contexto, la ruda pasó a simbolizar protección frente a las adversidades del invierno y un amuleto para atraer la buena fortuna.

¿Cómo se toma?

No existe una única manera de cumplir con el ritual. En muchas familias se acostumbra beber tres sorbos de té de ruda en ayunas durante la mañana del 1 de agosto, mientras que otras preparan la infusión con ruda macho y la consumen como parte de una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama.

También hay quienes agregan unas gotas de caña a la infusión o combinan ambos rituales, aunque estas variantes dependen de las costumbres familiares y de cada comunidad.

Entre la tradición y la ciencia

Más allá de su profundo significado cultural, no existe evidencia científica que demuestre que el té de ruda prevenga enfermedades o atraiga la buena suerte. Se trata de una práctica vinculada a las creencias populares y a la identidad cultural de numerosas comunidades del norte argentino.

Especialistas también advierten que la ruda no debe consumirse en exceso, ya que puede resultar tóxica y está contraindicada durante el embarazo, entre otras situaciones. Por ese motivo, cualquier uso medicinal de esta planta debe realizarse con precaución y bajo asesoramiento profesional.

Así, cada 1 de agosto, el té de ruda vuelve a ocupar un lugar especial en muchos hogares como un ritual que trasciende generaciones y mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas del norte del país.