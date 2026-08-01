Violento temporal azotó Buenos Aires: inundaciones, destrozos y complicaciones en varias localidades

La tormenta provocó calles anegadas, voladura de techos, caída del servicio eléctrico y complicaciones en el transporte aéreo. Aunque el fenómeno perdió intensidad en el AMBA, el alerta se trasladó al noreste del país.

Hoy 08:05

Con la caída de la noche, el feroz temporal que azotó a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense generó varias complicaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En varias zonas se reportaron calles inundadas y destrozos, más de 50 mil usuarios se quedaron sin energía eléctrica durante el pico de la tormenta: esta mañana unas 15 mil carecen de servicio eléctrico.

Asimismo, hay también demoras tanto en Aeroparque como en el Aeropuerto de Ezeiza. En la terminal metropolitana las partidas están a horario, en su mayoría, pero persisten las cancelaciones en los arribos desde diferentes destinos como Río Grande, Tucumán y Córdoba. Por otro lado, desde Ezeiza, solo se registra una partida cancelada (hacia Bariloche) pero persisten esta mañana las demoras en los arribos desde varios puntos del mundo.

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activara una alerta naranja por tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), durante las primeras horas del evento climático, se registraron inundaciones y destrozos. Ahora, el temporal que azotó Buenos Aires, se enfoca en el noreste del país, específicamente las provincias de Corrientes, Santa Fe y Chaco, con varias localidades en estado de alerta.

Cómo afectó el temporal al AMBA y alrededores

Una de las áreas más afectadas fue La Plata y sus alrededores, en donde varias calles y avenidas quedaron cubiertas por el agua. Según los videos que compartieron los platenses en redes sociales, varias zonas del partido se transformaron en piletas a pocos minutos de que se desatara el torrencial.

Otras localidades de la zona sur también corrieron la misma suerte, entre ellas, Avellaneda, Lanús y Quilmes. A pesar de esto, todavía no se dio a conocer una cifra oficial de la cantidad de milímetros que cayó durante el temporal.

“Por el momento, no tuvimos que acompañar a ningún municipio”, comunicó el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, al ser consultado en TN sobre la situación general en la provincia. En este sentido, indicó que la localidad de Salto habría sido una de las más afectadas, debido a que se contabilizó un total de ocho techos volados.

Sin embargo, el funcionario provincial afirmó que “está trabajando el municipio junto a la policía, así que la situación está controlada” y que la región ya contaba con la energía eléctrica restablecida. En contraposición, indicó que “las localidades El Destino, Las Acacias, San Felipe y parte del centro de Campana están sin energía eléctrica”.

En el caso del AMBA, cerca de la medianoche se registró un pico aproximado de 55 mil usuarios de Edesur y 12 mil de Edenor que se encontraban sin suministro eléctrico. De acuerdo con el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), los damnificados fueron habitantes de localidades como Quilmes, San Vicente, Claypole, Escobar, Garín, Moreno y la zona de Nordelta.

Por otro lado, el temporal también generó demoras en los vuelos. Mientras que en Aeroparque hubo un estimado de 23 demoras, entre ellas 2 desvíos y 6 salidas demoradas, en el Aeropuerto de Ezeiza se estimó un alrededor de 7 demoradas en llegada y 5 partidas.

A raíz de esto, el titular de Defensa Civil pidió a la población que respeten las alertas y eviten salir de sus casas durante los eventos. “Nosotros siempre decimos que la amenaza más importante que tiene Buenos Aires son las tormentas severas; nuestros tsunamis, los volcanes son las tormentas severas”, advirtió.

“Si tenemos una alerta naranja, significa que algo que teníamos agendado para el día de hoy tendremos que hacerlo mañana. Se tienen que informar y evitar transitar, sobre todo”, aconsejó al solicitar paciencia ante eventuales cortes de energía. Asimismo, recordó que los teléfonos de emergencia 911, 103 y 107 funcionan las 24 horas, en caso de que necesitaran algún tipo de asistencia.

Cabe recordar que, si bien el fenómeno ya finalizó, para este sábado el organismo meteorológico activó una alerta amarilla por tormentas que abarcará al AMBA, sus alrededores y la Costa Atlántica. Esto implicaría el desarrollo de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Por este motivo, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante condiciones climáticas adversas. Entre ellas, aconsejaron evitar salir de casa y no sacar la basura, además de limpiar desagües y sumideros para facilitar el drenaje del agua. Ante la posibilidad de ingreso de agua, recomendaron desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

También sugirieron cerrar y alejarse de puertas y ventanas, así como retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. En caso de encontrarse al aire libre, recordaron que es fundamental buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.