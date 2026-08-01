La Banda se prepara para un fin de semana soleado: temperaturas agradables para hoy Sábado 1 de agosto de 2026

Los bandeños disfrutarán de un clima despejado y temperaturas agradables durante el fin de semana. El pronóstico indica un ascenso gradual de las temperaturas.
Hoy, en La Banda, los bandeños pueden disfrutar de un clima despejado con una temperatura actual de 18.5 °C, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre. El viento sopla del sur a 18.4 km/h, lo que aporta una sensación de frescura.
El pronóstico para el día de hoy indica que la temperatura mínima será de 17.4 °C y la máxima alcanzará los 25.2 °C, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable por la tarde. Será un día óptimo para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.
El fin de semana se presenta con un clima soleado y temperaturas que continuarán en ascenso. Para mañana, domingo 2 de agosto, se espera una mínima de 14.8 °C y una máxima de 27.7 °C, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para paseos y reuniones familiares.
El lunes 3 de agosto no será diferente, con temperaturas que oscilarán entre los 16.6 °C y 27.7 °C. La tendencia de días soleados y cálidos continuará, brindando a los bandeños la oportunidad de aprovechar el buen clima.
En resumen, el día de hoy, Sábado 1 de agosto de 2026, la temperatura se mantendrá entre 17.4 °C y 25.2 °C, mientras que el clima despejado hará que sea un día ideal para disfrutar del aire libre en La Banda. El fin de semana promete seguir con temperaturas agradables y soleadas.
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