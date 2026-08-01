La Banda se prepara para un fin de semana soleado: temperaturas agradables para hoy Sábado 1 de agosto de 2026

Los bandeños disfrutarán de un clima despejado y temperaturas agradables durante el fin de semana. El pronóstico indica un ascenso gradual de las temperaturas.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, los bandeños pueden disfrutar de un clima despejado con una temperatura actual de 18.5 °C, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre. El viento sopla del sur a 18.4 km/h, lo que aporta una sensación de frescura.

El pronóstico para el día de hoy indica que la temperatura mínima será de 17.4 °C y la máxima alcanzará los 25.2 °C, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable por la tarde. Será un día óptimo para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

El fin de semana se presenta con un clima soleado y temperaturas que continuarán en ascenso. Para mañana, domingo 2 de agosto, se espera una mínima de 14.8 °C y una máxima de 27.7 °C, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para paseos y reuniones familiares.

El lunes 3 de agosto no será diferente, con temperaturas que oscilarán entre los 16.6 °C y 27.7 °C. La tendencia de días soleados y cálidos continuará, brindando a los bandeños la oportunidad de aprovechar el buen clima.

En resumen, el día de hoy, Sábado 1 de agosto de 2026, la temperatura se mantendrá entre 17.4 °C y 25.2 °C, mientras que el clima despejado hará que sea un día ideal para disfrutar del aire libre en La Banda. El fin de semana promete seguir con temperaturas agradables y soleadas.

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